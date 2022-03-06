الصاروخ الخارج عن السيطرة قبل أسابيع يصطدم بالقمر

2022/03/06 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد .أنهت المرحلة الثانية من الصاروخ الخارج عن السيطرة رحلة الفضاء التي استمرت نحو 7 سنوات، بحسب تقديرات الخبراء، وارتطمت أخيرا بسطح القمر في الجانب البعيد، في 4 اذار.وقال الخبراء إن الاصطدام وقع يوم الجمعة الساعة 7:25 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:25 بتوقيت غرينتش) على الجانب البعيد من القمر، […]

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