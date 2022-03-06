شعبة المخابز تعلق على زيادة أسعار الخبز في مصر

2022/03/06 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الخبز السياحي والدقيق الزيرو ارتفع، ولكن الدقيق المدعم لا مساس به أو بأسعاره.وأشار حماد إلى أن الدقيق السياحي سلعة غير مسعرة جبريا، ويعتمد تسعيره على العرض والطلب، وطبقا لقانون حماية المستهلك فإنه يتعين على البائع أن يضع بطاقة تعريفية على المنتج […]

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