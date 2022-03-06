النزاهة تضبط هدراً بـ2.5 مليار دينار في تربية النجف

2022/03/06 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُديريَّة تربية مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر تصل إلى قرابة 2.5 مليار دينار.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف قام بضبط حالات هدرٍ للمال العام في مديريَّة تربية المحافظة بقرابة مليارين ونصف المليار دينار"، مُشيرةً إلى انه "تم ضبط أوليات (25) عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخالٍ مخزنيٍّ وقيود صرف بمبلغ (2,489,682,000) دينار".

واضافت ان "المديرية قامت بتجهيز الأثاث للمدارس دون الحاجة الفعليَّة أو طلب إدارات المدارس لها"، لافتةً إلى أنّ "بعض الأثاث لا يزال في مخازن مديريَّة تربية النجف؛ بالرغم من أنَّ عقود التجهيز تمَّت في عام (2019)، ممَّا أدَّى إلى تلفها واندثارها وحصول هدرٍ بالمال العام".

وتابعت "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمواد المضبوطة خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة النجف؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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