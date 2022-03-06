جائزة صموئيل حبيب … سمفونية العطاء - فاطمة ناعوت

2022/03/06 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت العطاءُ هو العطرُ الأول الذي يفوحُ من شجرة الحب.



وقدْرُ الإنسانِ أمام الله وفي ميزان الإنسانية يكون بحجم ما يمنحُ البشرَ من عطاءٍ وحب، وقدرُ المواطن في وطنه بقدر ما يمنحُ مجتمعَه من جهد وعلم ووقت ومال لكي يرتقي أبناؤه.



ولهذا تقول أدبياتُنا المصرية القديمة: “كنتُ عينًا للأعمى، وساقًا للكسيح، ويدًا للمشلول، وأبًا لليتيم".



فالمجتمعاتُ لا تنهضُ إلا بانتظام أضلع مثلث التنمية: الحكومات، مؤسسات المجتمع ا ......





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