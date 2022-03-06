التوافقية والإصلاح في نظام الحكم - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/06 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود وعمل وسلوك تكمن وراءه نتائج وأسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية أو سلبية فإذا كانت إيجابية تصبح تجربة يحتذى ويسترشد بها في العمل والسلوك وتصبح نموذج يعتمد عليها ..



أما إذا كانت سلبية يجب معالجتها وعدم إهمالها لأنها تصبح مرض عضال يصعب علاجه وتأتي هذه النتائج والخلاصة من المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع وعلاقتها بالسبب والنتيجة ..



والظاهرة العراقية التي اعتمدت التوافقية في ......





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