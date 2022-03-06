 اختتام بطولة العراق للشباب للكيكو شنكاي

2022/03/06 | 10:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد احرز نادي اليات الشرطة بطولة العراق للكيكو شنكاي لفئة الشباب التي اقيمت في قاعة العلاقات بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة 32 ناديا.واحتل نادي الديوان المركز الثاني فيما جاء نادي المسيب بالمركز الثالث.وشهدت البطولة مشاركة 198 لاعبا بمختلف الاوزان وتنافس اللاعبون على مراكز المقدمة بشراسة وقوة، حيث قدموا مستويات كبيرة ومميزة ، نالوا […]

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