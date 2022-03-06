بعد اعتصامهم.. النقل تشكل لجنة تحقيقية على 20 طيارا وموظفا ونية باضراب وايقاف الرحلات الجوية (وثيقة)

2022/03/06 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شكلت وزارة النقل، اليوم الاحد، لجنة تحقيقية على 20 طيارا وموظفا بعد اعتصامهم والمطالبة بحقوقهم.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فان "وزارة النقل شلكت لجنة تحقيقية بحق 20 طيارا وموظفا بسبب اعتصامهم والمطالبه بحقوقهم وتطوير الخطوط الجوية العراقية الاسبوع الماضي".

الى ذلك كشف مصدر عن "وجود نية بذهاب الموظفين الى اضراب وايقاف الرحلات الجوية".

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