النزاهـة تضبط هدر 2,5 مليار دينار بتربية النجف

2022/03/06 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُديريَّة تربية مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر تصل إلى قرابة (2,500,000,000) ملياري دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف قام بضبط حالات هدرٍ للمال العام في مديريَّة تربية المحافظة بقرابة مليارين ونصف المليار دينار"، مُشيرةً إلى "ضبط أوليات (25) عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخالٍ مخزنيٍّ وقيود صرفٍ بمبلغ (2,489,682,000) ملياري دينار".

وأوضحت أنَّ "المديرية قامت بتجهيز الأثاث للمدارس دون الحاجة الفعليَّة أو طلب إدارات المدارس لها"، لافتةً إلى أنَّ "بعض الأثاث لا يزال في مخازن مديريَّة تربية النجف؛ بالرغم من أنَّ عقود التجهيز تمَّت في عام (2019)، ممَّا أدَّى إلى تلفها واندثارها وحصول هدرٍ بالمال العام".

واضافت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمواد المضبوطة خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة النجف؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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