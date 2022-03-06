نائب: الحكومة الجديدة ستشكل بعد عيد الفطر

2022/03/06 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رَجّح عضو مجلس النواب ياسر وتوت، الاحد، تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الفطر المبارك الذي يصادف في شهر أيار المقبل.وقال وتوت في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المعلومات تؤكد على أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر المبارك”، مبيناً أن “العقدة التي تقف حالياً أمام تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس للجمهورية”.وأضاف أن […]

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