2022/03/06 | 10:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: إياد الصالحي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوارس صبر أيوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ست مباريات أثارت غضب جمهور النوارس منذ
أن تسلّم الكابتن أيوب أوديشو قيادتهم
في 2/2/2022 وهو يوم مميّز في العالم لم
يتوقّع أحّد أن يُلازم النحس المدرّب
الخلوق والكفء ويُصدَم أمام فر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوارس صبر أيوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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