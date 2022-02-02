2022/03/06 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

ست مباريات أثارت غضب جمهور النوارس منذ

أن تسلّم الكابتن أيوب أوديشو قيادتهم

في 2/2/2022 وهو يوم مميّز في العالم لم

يتوقّع أحّد أن يُلازم النحس المدرّب

الخلوق والكفء ويُصدَم أمام فر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوارس صبر أيوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوارس صبر أيوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).