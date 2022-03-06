بالفيديو:ممثل السيستاني يفتتح عيادات طبية تقدم خدماتها للمرضى مجانا

2022/03/06 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم الاحد 6/3/2022 ، توسعة

مستشفى سفير الامام الحسين (عليه

السلام) التي تشمل انشاء عيادات

استشارية وصالة عمليات وتوسعة صالات

قديمة تقدم خدماتها الى المر

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