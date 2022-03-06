صورة بوتين

2022/03/06 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كان الفرنسي رولان بارت مولعاً بالصور

وعلاقتها بالسياسة، ونجده يكتب "هذه

الصور ما هي إلا مجموعة من الإعلانات

التي لا تحظى باحترام الجمهور".

وأعتذر لكم من جديد عن العودة إلى عالم

الكتب

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