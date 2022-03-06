«مفردات» نبراس هاشم تصنع حواراً لونياً وشكلياً

2022/03/06 | 10:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وائل الملوك

« كل منجز فني بصري يعني مفردة من مفردات البيئة المحيطة بالفنان، سواء كانت مادية أم روحية، ويظل المنجز هو التعبير عما أفكر به أنا أو أنت” هذا ما بينته الفنانة نبراس هاشم لـ “الصباح” في حديثها عن معرضها “مفردات” الذي أُفتتح في قاعة برونز للفنون الثلاثاء الماضي، بحضور نخبة من المختصين بالفن التشكيلي وبعض المثقفين والإعلاميين.

وتابعت نبراس هاشم، قائلة:”لا تختلف المفردات لكن سلوك التعبير يأخذ صاحب المنجز إلى الإنفراد وهنا تبدأ الحوارات اللونية والشكلية والفضاء الذي يقتصه المؤدي للتعبير عن ذاته في منجزه”، مشيرة إلى أنها خاضت تجربة جديدة في معرضها الذي تضمن أعمالاً من النحت إلى جانب لوحات الرسم، وهذه التجربة استمرت لمدة سبعة أعوام تحضيراً له.

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جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، قال: المعرض يعكس احترافية نبراس وخبرتها في الرسم، فضلاً عن أنها قدمت أعمالاً نحتية مصغرة ذات اشتغال متقن لأول مرة، وهذا ليس بالجديد على الفنانة وما قدمته سابقاً في معارضها.

النحات رضا فرحان، قال: تفاجأت بالنحت الذي قدمته خلال معرضها، كوننا اعتدنا أن نشاهد رسوماتها، وهذا دليل على تميز تجربتها النحتية، مستخدمة أسلوبها الخاص الذي سيكون أيقونة لها، وكل من سيشاهد أعمالها النحتية سيدرك أن هذا الاشتغال يعود للفنانة نبراس هاشم.

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