حملة إعتقالات واسعة تطال مطلوبين في ذي قار

2022/03/06 | 10:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية إحالت المتهمين الى الجهات المختصة.

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