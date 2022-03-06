سلاح تحاول أمريكا والغرب تجنبه.. بوتين قد يغلق صنابير النفط الروسي

2022/03/06 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس بايدن إن حظر النفط الروسي لا يزال مطروحًا على الطاولة، ولكن إليكم السبب في أن استخدام النفط والغاز كسلاح هو إجراء يفضل الجانبان الابتعاد عنه.فمن بين قائمة طويلة من العقوبات يبدو أن هذه الأداة يحرص الغرب على عدم استخدامها.

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