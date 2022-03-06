بغداد وأربيل تتفقان على تبادل معلومات المركبات

2022/03/06 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أبرمت وزارة الداخلية الاتحادية ونظيرتها في حكومة إقليم كردستان، محضرا مشتركا لفتح شعب مشتركة في مديريات المرور لتبادل المعلومات والوكالات وعائديات المركبات وحجز السيارات.وقال مدير التخطيط في مديرية مرور إقليم كردستان العميد أسعد ملا كريم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحضر ينص على فتح شعب للتنسيق والمتابعة والارتباط […]

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