2022/03/06 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني : القبض على 12 متهماً يتاجرون بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/06 | 11:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني : القبض على 12 متهماً يتاجرون بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني : القبض على 12 متهماً يتاجرون بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).