2022/03/06 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يقرر زيادة مدة تسديد قروض 50 مليون للبناء والترميم

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