2022/03/06 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، عن القبض على 12 متهماً يتاجرون بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة عن انتشار عملة مزيفة في أسواق بعض المحافظات، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتكثيف جهدها الميداني، وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة لتجارة العملة المزيفة مؤلفة من 5 أفراد في العاصمة بغداد وبالجرم المشهود، وضبط بحوزتهم 15 مليون دينار عراقي مزيف واسلحة خفيفة".

وأضاف أنه "وعلى صعيد متصل ألقت مفارز الجهاز في محافظة واسط القبض على عصابة مؤلفة من 3 أفراد يقومون ببيع العملات المزيفة بكمين محكم عقب صدور مذكرات قبض بحقهم وقد ضبط بحوزتهم 25 مليون دينار مزيف وسلاح ناري غير مرخص".

وأوضحت الخلية في بيانها انه "في السياق ذاته تمكنت مفارز الجهاز في محافظة ذي قار من القاء القبض على 4 متهمين يروجون للعملة المزيفة في مناطق متفرقة من المحافظة وبحوزتهم نحو 10 الاف دولار مزيف ونحو مليون دينار مزيف ايضاً، وكمية من مادة الكريستال تقدر بـ 250 غم لدى احد المتهمين المطلوبين بقضايا تجارة المخدرات"، لافتة إلى انه "جرى تدوين اقوال جميع المتهمين واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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