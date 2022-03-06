مجلس الخدمة يخاطب المالية حول اصحاب الدرجات العليا والثلاثة الاوائل (وثيقة)

2022/03/06 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، وزارة المالية لغرض إعادة إدراج فقرة تعيين اصحاب الدرجات العليا والطلبة الخريجين الثلاثة الاوائل في موازنة 2022.

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