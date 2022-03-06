أوكرانيا وحرب الفصائل: سيناريو الصراع البديل

2022/03/06 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أثير ناظم الجاسور

في العام ١٩٧٩ عند احتلال القوات

السوفيتية افغانستان الذي كان أحد

اسبابه الدعم للحكومة الافغانية التي

كانت تتعرض لهجمات من قبل الجماعات

المعارضة لها وللسوفييت والاعتراض على

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