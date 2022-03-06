بمناسبة عيد المعلم.. وكالة نون الخبرية تلتقي بأحد اقدم معلمي كربلاء

2022/03/06 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

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جلس امامنا بسنينه الثمانية والثمانين

شامخا يرتدي بدلة رجالية راقية كما تعود

ان يرتديها ايام كان معلما في مدارس

كربلاء وتوج رأسه بالسدارة التي كانت

عنوانا للزي الرجالي في العقود

الماضية، وجمع بين ال

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