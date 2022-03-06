نائب: المحكمة الاتحادية قادرة على هز عروش الأحزاب المتنفذة

2022/03/06 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب ثائر مخيف الكتاب، الاحد، أن المحكمة الاتحادية العليا قادرة على إيقاف الكل عند حدّه وهز عروش الأحزاب المتنفذة، مشيرا الى ان الجرأة التي تحلّت بها المحكمة الاتحادية لا مثيل لها.وقال الكتاب في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تشكيل الحكومة لن يطول كثيرا بسبب قرارات المحكمة الاتحادية التي حسمت وتحسم […]

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