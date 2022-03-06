نتائج مخيبة لملاكمينا في منافسات آسيا

2022/03/06 | 11:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

لمْ تكن نتائج منتخبنا للناشئين والشباب بالملاكمة ملبية للطموحات في الأيام الثلاثة الأولى من بطولة آسيا والمقامة فعالياتها في العاصمة الأردنية عمان، إذ تواصل مسلسل الخروج المبكر من المسابقة القارية، بعد أن ودع الملاكم صادق حيدر زغير على يد منافسه السوري علي شير خلف بفارق النقاط، ضمن الدور ربع النهائي لوزن (70 كغم).



في حين أسفرت بقية نتائج فريقنا عن خسارة سجاد عباس أمام خصمه من قيرغيزستان عمر ليفازا في وزن (63.5 كغم)، بينما خرج زميله كرار حيدر كاظم على يد منافسه السوري محمد علي بدور في فعاليات وزن (54 كغم)، وبدوره ودع علي محمد حسين البطولة بخسارته أمام الكويتي بدر شهاب في وزن (63 كغم)، في الوقت الذي فشل فيه مهدي رعد في اجتياز الملاكم الكازاخستاني مدير بيكسول تانوف، ضمن نزالات وزن (80 كغم).

وفي المقابل كانت الحسنة الوحيدة لمنتخبنا تفوق الملاكم كرار حيدر اسماعيل على خصمه الطاجيكي انوشيرفون اكنازاروف ضمن فعاليات وزن (67 كغم).

وتعد بطولة آسيا للناشئين والشباب (ذكور – اناث)، من أبرز المسابقات على المستوى القاري والخاصة بالفئتين، إذ يشارك فيها 352 ملاكما وملاكمة من 21 دولة وهي الهند وإيران والأردن واليمن والكويت وكازاخستان والامارات وباكستان وأوزبكستان وسريلانكا وسوريا وفيتنام وطاجيكستان ولبنان وقيرغيزستان والفلبين والنيبال وتايلند ومنغوليا وفلسطين فضلا عن العراق، والأعمار (2004 - 2005) للشباب، و(2006 – 2007) للناشئين، إذ سيتم تتويج 51 بطلا وبطلة بالأوسمة الملونة في ختام الفعاليات.

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