عشتار العزاوي أولاً في بطولة أوروبا بالجوجيتسو

2022/03/06 | 11:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

أحرزتْ اللاعبة العراقية عشتار العزاوي المركز الأول في بطولة أوروبا المفتوحة بالجوجيستو المتواصلة منافساتها في العاصمة الإيطالية روما. وبارك رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي الإنجاز الذي حققته لاعبة المنتخب الوطني باللعبة عشتار العزاوي مؤكداً ضرورة الاهتمام بها من أجل تحقيق أوسمة في الدورات الأولمبية المركزية. من جانبه قال رئيس اتحاد الجوجيستو الدكتور مخلص حسن: إن اللاعبة عشتار العزاوي عادت لمنصات التتويج مجدداً، وبأسرع من المتوقع، بعد غيابها لعامين بسبب إصابة بليغة كانت تعرضت لها.



ولفت حسن إلى أن اتحاده، عازم على وضع الجوجيستو العراقي في الطريق السليم وصولاً الى نتائج عربية وقارية جيدة.

وأضاف حسن قائلاً: إن بطولة أوروبا شهدت مواجهات قوية تنافست فيها لاعبات معروفات حيث استطاعت لاعبتنا العزاوي من الفوز بنصف النهائي على نظيرتها البريطانية التي فضلت الانسحاب فيما فازت على اللاعبة الفرنسية بالنقاط محرزة المركز الأول في وزن فوق 70 كغم.

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