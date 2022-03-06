جواد كاظم: بطولة العالم للرماية رفعت أرقام لاعبينا

2022/03/06 | 11:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نبيل الزبيدي

أشاد نائب رئيس الاتحاد المركزي للرماية جواد كاظم بمشاركة رماتنا في بطولة العالم التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 60 دولة، والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وقد وصل وفد منتخبنا يوم أمس إلى أرض الوطن.

وقال كاظم في تصريح لـ(الصباح الرياضي): إن هذه البطولة مهمة والأقوى في أجندة الاتحاد الدولي للرماية، إذ شهدت تواجد أبطال اللعبة، وتجاوز عدد المشاركين 450 راميا ورامية، واستطاع لاعبونا كسب الخبرة ورفع الأرقام العراقية المتمثلة بالرامية فاطمة عباس وهيب التي حققت رقماً عراقياً جديداً وسجلت 563 علامة بالمسدس الهوائي نساء 10/ م واستطاع الرامي زيد طارق فخري تسجيل 569 علامة بالمسدس الهوائي 10/م بفارق جيد عن رقمه السابق، وحققت الرامية دعاء حسين علي رقما جيدا مسجلة 2 .582.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على التواجد في الاستحقاقات الرسمية والدولية لكسب المزيد من الخبرة والاحتكاك مع المدارس المختلفة، منوها بأنه أقيم على هامش البطولة لقاء خاص بين رئيس الاتحاد صبيح مراد البديري ورئيس الاتحاد الدولي للعبة فلاديمير ليسين وسكرتير الاتحاد الكسندر، وجرى تبادل الأفكار والتنسيق بشأن دعم الرماية العراقية، لاسيما بعد النتائج الجيدة خلال السنوات الماضية في البطولات العربية والآسيوية، فضلا عن إجراء لقاءات متبادلة بين ممثلي الاتحادات المشاركة.

وأوضح كاظم أن تضافر الجهود ودعم وزير الشباب للمشاركة الواسعة للاعبي منتخبنا الوطني في بطولة كهذه، يعدان استكمالاً لسلسلة النجاحات، وهي فرصة جيدة لاسيما أن منتخبنا يضم مجموعة من الرماة الشباب الذين يتوقع لهم مستقبل واعد في اللعبة، مؤكدا أن الرماية تشهد تطورا واضحا في مختلف الدول من خلال استخدام أسلحة حديثة وميادين رمي تضم أجهزة الكترونية ورقمية ذات مواصفات عالية.

يشار إلى أن الوفد تألف من رئيس الاتحاد صبيح مراد عامر وعضوية مندوب مكي والمدرب علاوي عبد الله وأربعة لاعبين هم زيد طارق وقصي خلدون بالمسدس الهوائي وأبو الحسن ياسين ومحمد إياد بالبندقية الهوائية، وفي فئة النساء عائشة جمال ودعاء ياسين في فعالية البندقية الهوائية، وفاطمة عباس ومريم محمد في فعالية المسدس الهوائي.

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