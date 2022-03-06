"قوة ومثابرة" تظهرها سمكة تونة عالقة في شباك مياه البحر الأبيض المتوسط

2022/03/06 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء رحلة غوص في إيطاليا، تمكن المصور الإيطالي باسكوال فاسالو من إبراز "قوة ومثابرة" سمكة تونة خلال محاولة لتحرير نفسها من شباك الصيد.

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