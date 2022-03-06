العراق يتسلم قريبا القمح من استراليا و يتلقى عروضا من شركات عالمية

2022/03/06 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأحد، أن شحنة من مادة القمح ستصل قريبا من إستراليا إلى العراق، فيما طمأن مسؤول حكومي آخر بأن الدولة العراقية قد تمكنت من الحفاظ على توازن السوق والأمن الغذائي في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير اليوم مع مجموعة من المديرين العامين في الوزارة بمناسبة اطلاق عمليات تجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين ومفردات السلة الغذائية في بغداد وعموم المحافظات استعدادا لشهر رمضان.

وقال الجبوري في المؤتمر ، إن الوزارة لم تستورد منذ العام 2020، و2021 مادة الحنطة، مستدركا القول إنها قامت مؤخرا بعملية لإستيراد هذه المادة، وستصل قريبا من أستراليا.

وحول تأثيرات الحرب القائمة بين روسيا واستراليا على استيراد المواد الغذائية قال وزير التجارة: لا يوجد تأثير مباشر على عملية الاستيراد، ولكن هناك تأثير على عملية النقل، و إرتفاع تكاليف الشحن بسبب الصراع الدائر.

بدوره قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة محمد حنون خلال المؤتمر، إن العراق لديه خزين كافٍ من الحنطة لغاية انطلاق الموسم التسويقي لهذه المادة في الأول من شهر نيسان المقبل، مردفا بالقول "وجهنا مؤخرا بالبدء بموسم التسويق في المحافظات الجنوبية والوسطى".

كما أشار إلى أن شركات عالمية أمريكية وألمانية وكندية قدمت عروضا إلى الوزارة لبيع الحنطة إلى العراق، مؤكدا أن الحكومة جادة في تأمين هذه المادة الغذائية.

وتابع بالقول إن السلة الغذائية التي توزعها الوزارة أسهمت في الحفاظ على توازن السوق والأمن الغذائي في البلاد.

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