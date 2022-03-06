الجيش الأوكراني يعلن مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

2022/03/06 | 11:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

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