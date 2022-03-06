2022/03/06 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لمعلومة / بغداد ..
أكد رئيس الكتلة الايزيدية النائب نايف خلف سيدو، الأحد ، مناطق المكون الايزيدي اصبحت ساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية ، محذرا من ان استمرار تلك التوترات يهدد عودة الايزيديين.
وقال سيدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مناطق المكون الايزيدي تحت رحمة صراع إقليمي ومحلي”، مبينا أن “أكثر من خمسة سنوات مرت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكتلة الايزيدية: استمرار التوترات في سنجار يهدد عودة الايزيديين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس الكتلة الايزيدية النائب نايف خلف سيدو، الأحد ، مناطق المكون الايزيدي اصبحت ساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية ، محذرا من ان استمرار تلك التوترات يهدد عودة الايزيديين.
وقال سيدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مناطق المكون الايزيدي تحت رحمة صراع إقليمي ومحلي”، مبينا أن “أكثر من خمسة سنوات مرت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكتلة الايزيدية: استمرار التوترات في سنجار يهدد عودة الايزيديين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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