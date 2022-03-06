 الكتلة الايزيدية: استمرار التوترات في سنجار يهدد عودة الايزيديين

2022/03/06 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمعلومة / بغداد ..أكد رئيس الكتلة الايزيدية النائب نايف خلف سيدو، الأحد ، مناطق المكون الايزيدي اصبحت ساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية ، محذرا من ان استمرار تلك التوترات يهدد عودة الايزيديين.وقال سيدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مناطق المكون الايزيدي تحت رحمة صراع إقليمي ومحلي”، مبينا أن “أكثر من خمسة سنوات مرت […]

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