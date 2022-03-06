شاهد بالفيديو.. نائب عراقي يكشف فساد البطاقة التموينية .. السنة تتحول لـ 6 أشهر

2022/03/06 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g-RtYBWX9OE

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