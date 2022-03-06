2022/03/06 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

حددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الأحد، شرطاً لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية، بينما أشارت الى مدة تقديم أسماء المرشحين للتنافس على المنصب ومدة الطعون.

وقالت رئيس الكتلة فيان دخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدداً من المرشحين سيقدمون اسماءهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على فتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة أمس"، مبينة أن "مرشح الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ريبر احمد".

وأضافت: "هناك مدد دستورية يجب ألَّا يتم تجاوزها، ولا بدَّ من أن يكون هناك توافق بشأن منصب رئيس الجمهورية للمضي بالعملية السياسية "، موضحة، أن "المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام، ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال ثلاثة ايام اخرى، والنظر في الطعون ثلاثة ايام ايضا".

وفتح مجلس النواب، أمس السبت، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم غد ولمدة ثلاثة ايام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: ريبر أحمد مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: ريبر أحمد مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).