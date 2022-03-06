الكاظمي: زيارة البابا فرنسيس عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري

2022/03/06 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن يوم التسامح والتعايش الوطني إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي العميق في عراق الحضارة والتنوع.

وأشار الكاظمي في تغريدة على تويتر الى ان زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته.

يوم التسامح والتعايش الوطني إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي العميق في عراق الحضارة والتنوع.زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته.التسامح قوة شعبنا.



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— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 5, 2022

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