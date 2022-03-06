هل بالغ العالم في تقدير قوة روسيا العسكرية؟

2022/03/06 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين استخف بشدة برد الفعل العالمي الذي قد يثيره غزو أوكرانيا.

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