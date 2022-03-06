خبير سوري: أمريكا تقوم بنقل الإرهابيين إلى العراق وسوريا وأوكرانيا

2022/03/06 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف الخبير بقضايا الأمن السوري سعيد فارس السعيد، الأحد، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل مئات الارهابيين من عناصر “داعش” الاجرامي الى سوريا والعراق واوكرانيا.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الأمريكية تدعم الارهابيين تحت ذريعة اعتقالهم وايداعهم سجون المليشيات الكردية الانفصالية”.وأضاف أن “معلوماتنا الميدانية الموثقة تشير قيام القوات الأمريكية […]

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