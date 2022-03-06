حتى صباح الأحد بكييف.. أبرز ما عليك معرفته بـ5 نقاط

2022/03/06 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على مواصلة مقاومتهم ضد القوات الروسية، مع دخول الغزو الروسي يومه الـ11 وتقدم قوات بوتين في المدن الأوكرانية الرئيسية، إليكم آخر التطورات:

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