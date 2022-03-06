الأعرجي يشارك باحتفالات اليوم الوطني للتسامح

2022/03/06 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،اليوم الأحد، الى محافظة ذي قار للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني للتسامح.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، ان الاعرجي يرافقه عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق وسفير الفاتيكان وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية، وصلوا الى ذي قار لحضور الاحتفال الذي سيقام على أرض اور بمناسبة اليوم الوطني للتسامح وذكرى لقاء قداسة البابا فرنسيس مع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

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