الرافدين يقرر زيادة مدة تسديد قروض 50 مليوناً للبناء والترميم

2022/03/06 | 11:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، زيادة المدة المقررة لتسديد قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين والموظفين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف قرر زيادة المدة المقررة لقروض البناء والذي كان معمول به سابقا 10 سنوات وتمديدها لتكون 15 سنة”.واضاف ان “المصرف وافق ايضا على تمديد قروض الترميم […]

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