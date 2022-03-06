الصين : تفكيك شيفرة جينوم البطاطس

2022/03/06 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قام الباحثون في الصين وألمانيا لأول مرة بالفك الكامل لشيفرة جينوم البطاطس، مما ساعدهم على كشف تاريخ تطورها وتحديد مناطق الحمض النووي الرئيسية المرتبطة بنمو الأمراض ومقاومتها.أعلن ذلك ا المكتب الصحفي في المعهد الألماني لتربية النباتات.قال أستاذ في المعهد، كوربينيان شنيبيرجر: “سيسمح لنا فك شيفرة جينوم البطاطس بإطلاق برامج […]

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