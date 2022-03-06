2022/03/06 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
قام الباحثون في الصين وألمانيا لأول مرة بالفك الكامل لشيفرة جينوم البطاطس، مما ساعدهم على كشف تاريخ تطورها وتحديد مناطق الحمض النووي الرئيسية المرتبطة بنمو الأمراض ومقاومتها.
أعلن ذلك ا المكتب الصحفي في المعهد الألماني لتربية النباتات.
قال أستاذ في المعهد، كوربينيان شنيبيرجر: “سيسمح لنا فك شيفرة جينوم البطاطس بإطلاق برامج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين : تفكيك شيفرة جينوم البطاطس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قام الباحثون في الصين وألمانيا لأول مرة بالفك الكامل لشيفرة جينوم البطاطس، مما ساعدهم على كشف تاريخ تطورها وتحديد مناطق الحمض النووي الرئيسية المرتبطة بنمو الأمراض ومقاومتها.
أعلن ذلك ا المكتب الصحفي في المعهد الألماني لتربية النباتات.
قال أستاذ في المعهد، كوربينيان شنيبيرجر: “سيسمح لنا فك شيفرة جينوم البطاطس بإطلاق برامج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين : تفكيك شيفرة جينوم البطاطس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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