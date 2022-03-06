اتحاد الجودو: معسكر كربلاء حقّق الفائدة المرجوّة منه

2022/03/06 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكَّد المنسِّق الإعلامي لاتحاد الجودو العراقي علي البهادلي، أنَّ المعسكر الثلاثي المشترك بين منتخبات العراق وتونس وإيران والذي أقيم في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من 27 شباط الى 5 آذار يُعَدُّ من أفضل المعسكرات التي دخلها المنتخب العراقي بسبب تواجد نخبة مميزة من أفضل نجوم اللعبة.وقال البهادلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الأحد، إنَّ " الاحتكاك بلاعبي المنتخب التونسي الذي يُعَدُّ من أهم المنتخبات الأفريقية والمنتخب الإيراني الحائز على البطولة الآسيوية في أكثر من مرة سيكون له مردود فني كبير من خلال اكتساب لاعبينا الخبرة التي ستسعفهم في البطولات المقبلة ".وأضاف البهادلي، أنَّ " المعسكر التدريبي يعَدُّ اولى فقرات المنهاج السنوي الذي وضعه الاتحاد للعام 2022 والذي سيكون حافلاً بالعديد من المشاركات والفعاليات سواء على مستوى المنافسة في البطولات أم المعسكرات التدريبية ".

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