مفوضية الانتخابات تحدد موعد توزيع المكافآت المالية لموظفي الاقتراع في بغداد

2022/03/06 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، توزيع المستحقات المالية الخاصة بموظفي الاقتراع في المحافظات، فيما حددت موعد توزيع مستحقات موظفي بغداد.

وقال الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "المكاتب الانتخابية باشرت بتوزيع مستحقات موظفي الاقتراع، حيث تسلمت عدداً من المحافظات وبدأت عملية التوزيع بالتتابع".

وأوضحت، أن "المفوضية شكلت لجنة معنية بآلية توزيع المستحقات من ضمنهم أحد موظفي مكاتب المحافظات".

من جانبه، أكد مدير مكتب انتخابات الكرخ صدام سعد الدين، أن "مبالغ المستحقات لموظفي الاقتراع مؤمنة بحسب أعداد الموظفين المشاركين، وتم تحويلها الى خزينة المحافظات".

ولفت، الى أنه "من المؤمل توزيع مستحقات موظفي الاقتراع في بغداد خلال الأسبوع المقبل"، لافتاً الى "اعتماد آلية جديدة للتوزيع، جارية مناقشتها مع وزارة المالية، وذلك من خلال حصر موظفي كل وزارة ممن شاركوا في الاقتراع، وتحويل مبلغ المكافأة لهم عبر بطاقة الفيزا كارت".

وتابع، ان "موظفي الاقتراع في جانب الكرخ ببغداد بلغ عددهم نحو 32 ألف موظف مابين حكومي وخريج".

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