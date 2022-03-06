الصحة العالمية: تعرض مراكز صحية في أوكرانيا للهجوم

2022/03/06 | 12:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، إن المنظمة أكدت “عدة” هجمات على مراكز رعاية صحية في أوكرانيا، كما أنها تحقق بشأن مراكز أخرى.وقال غيبريسوس في تغريدة له على موقع “تويتر” إن “الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى”.وأكد أن “الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها […]

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