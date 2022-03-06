2022/03/06 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XplNcnReKhU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 2022 03 06 11 41 29) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 2022 03 06 11 41 29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).