نائب تحدد اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العراق

2022/03/06 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم الأحد، اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية.

وقالت السلطاني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عدة اسباب ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العراق منها رفع سعر الدولار الذي لازالت الحكومة العراقية مصرة على ابقائه مرتفعا والسبب الثاني هو الحرب بين روسيا واوكرانيا الى التي تسببت بارتفاع الاسعار عالمياً والسبب الثالث هو عدم وجود حكومة دستورية في العراق واستمرار حكومة تصريف الأعمال في ادارة البلد والتي تجاوزت صلاحياتها عدة مرات".

واضافت أنه "من واجب البرلمان ان تكون له وقفه جادة للضغط على الحكومة لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار وبما انها حكومة تصريف اعمال فلن يستطيع البرلمان المطالبة بإقالتها لان مهامها انتهت ومن المفترض تشكيل حكومة جديدة".

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