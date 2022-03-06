القبض على إرهابيين أثنين وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى والأنبار

2022/03/06 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، باعتقال ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى والانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "خلال عمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات الالوية في تلك الفرق وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي ديالى ونينوى وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت أنه "تم القاء القبض ايضاً على أحد تجار المخدرات في محافظة الانبار، وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب"، مبيناً انه "جرى تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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