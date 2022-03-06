رسالة إلى اليسار من كييف - عبدالرزاق دحنون

2022/03/06 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون تاراس بيلوس 4مارس/آذار 2022كتبت هذه السطور في كييف أثناء تعرضها لهجوم مدفعي.



حتى اللحظة الأخيرة، كنت آمل ألا تشن القوات الروسية غزواً واسع النطاق.الآن، لا يسعني إلا أن أشكر أولئك الذين سربوا المعلومات لأجهزة المخابرات الأمريكية.



أمس، قضيت نصف اليوم أفكر فيما إذا كان يجب عليَّ الانضمام إلى وحدة دفاع إقليمية.



في الليلة التي تلت ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أمر تعبئة كام ......





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