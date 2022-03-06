جدل التاريخ حقيقة انثروبولوجية ام وهم فلسفي مصنوع؟ - علي محمد اليوسف

2022/03/06 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف جدل التاريخ حقيقة انثروبولوجية ام وهم فلسفي مصنوع؟ حوار فلسفي اجراه الباحث الجزائري مراد غريبي مع الباحث الفلسفي علي محمد اليوسفالاستاذ مراد غريبي: قرات لك انك لا تؤمن بوجود جدل تاريخي يحكم المادية التاريخية لا ماركسيا ولا هيجليا, كيف توضح لنا هذه الانتقالة الفكرية لديك؟ا.



علي محمد اليوسف : نعم في الفترة الاخيرة كان لي رأيا مفاده كلا المنهجين الجدل المثالي والجدل الماركسي لا يمتلكان ا ......





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