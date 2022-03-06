برلمانيون يرجحون موعدًا لتشكيل الحكومة الجديدة: بعد عيد الفطر

2022/03/06 | 12:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

رجّح تقرير نشرته الصحيفة الرسمية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في شهر أيار/مايو 2022.

توقع برلمانيون أن تشكيل الحكومة لن يطول أكثر من ذلك

وقال عضو مجلس النواب ياسر وتوت إنّ "المعلومات تؤكد أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر المبارك".

ويصادف عيد الفطر بعد شهر رمضان مطلع شهر أيار/مايو.

وأشار وتوت إلى أن "العقدة التي تقف حاليًا أمام تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس للجمهورية".

وأضاف أنّ "الكتل السياسية عازمة على بناء البلد برغم صعوبة المرحلة المقبلة والتراكمات الحاصلة جراء سلبيات المراحل الماضية"، مؤكداً أن "المضي بطريق البناء هو للأمام ومن دون عودة" .

من جانبه، توقع عضو مجلس النواب ثائر مخيف الكتاب أن "تشكيل الحكومة لن يطول أكثر من ذلك، بسبب قرارات المحكمة الاتحادية التي حسمت وتحسم جميع الخلافات السياسية" .

وقال الكتاب إنّ "الجرأة التي تحلّت بها المحكمة الاتحادية، وخصوصا في قراراتها التي صدرت مؤخرًا لا مثيل لها"، مشيرًا إلى أن "لدى المحكمة القدرة على إيقاف كلّ عند حدّه وهز عروش الأحزاب المتنفذة، وكل هذا من أجل تحديد بعض المسارات الحقيقية للعملية السياسية" .

بينما أشّر النائب جاسم عطوان الموسوي "حصول تدهور واضح في أمن البلد الداخلي واقتصاده، وما زالت الكتل السياسية أقل من مستوى الحدث".

وصوّت مجلس النواب حلال جلسته الاعتيادية يوم السبت 5 آذار/مارس 2022 بحضور 265 نائبًا على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي الأثناء، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شريف سليمان إنّ "التحالف الثلاثي ممثلًا بالحزب الديمقراطي والكتلة الصدرية وتحالف السيادة ونواب من كتل أخرى، دعموا إعادة فتح باب الترشيح للخروج من عنق الزجاجة بتسمية رئيس الجمهورية والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى أنّ "التفاهمات مستمرة بين القوى السياسية لاستكمال هذه الاستحقاقات، والحوارات لم تتوقف وهناك تقارب بين التحالف الثلاثي ومستقلين من أجل إيجاد حلول للمضي بعملية التصويت على رئاسة الجمهورية".

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