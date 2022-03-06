“في طريقها للانهيار”.. الكناني: قرارات الاتحادية افشلت الخلطة التركية الإماراتية

2022/03/06 | 12:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد المحلل السياسي حسين الكناني , الاحد , ان القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية بشان الثلث المعطل أعطت لقوى الاطار التنسيقي قوة في مسألة حكومة الأغلبية التي ترعاها تركيا والامارات وبدعم امريكي بريطاني لازاحة المكون الشيعي الأكبر من العملية السياسية.وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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