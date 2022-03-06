2022/03/06 | 12:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت السفارة الامريكية ببغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية ببغداد تتحدث عن مشروع جديد لتحسين إدارة المياه وضمان حصول العراقيين على مياه الشُرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
6/3/2022 انها انضمت إلى بعثة الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية للاحتفاء
بانطلاق نشاطٍ جديد لمساعدة وزارة
الموارد المائية العراقية على تحسين
إدارة المياه من خلال أد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية ببغداد تتحدث عن مشروع جديد لتحسين إدارة المياه وضمان حصول العراقيين على مياه الشُرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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