السفارة الامريكية ببغداد تتحدث عن مشروع جديد لتحسين إدارة المياه وضمان حصول العراقيين على مياه الشُرب

2022/03/06 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة الامريكية ببغداد اليوم

6/3/2022 انها انضمت إلى بعثة الوكالة

الأمريكية للتنمية الدولية للاحتفاء

بانطلاق نشاطٍ جديد لمساعدة وزارة

الموارد المائية العراقية على تحسين

إدارة المياه من خلال أد

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